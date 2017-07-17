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СпецтемаЖурналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Москва опять будет отрекаться от своих граждан во имя терроризма, который поддерживает Путин, – эксперт

Москва опять будет отрекаться от своих граждан во имя терроризма, который поддерживает Путин, – эксперт
Сегодня, 17 июля, третья годовщина авиационной катастрофы рейсового пассажирского самолета «Боинг-777» компании «Малазийские авиалинии», следовавшего по маршруту Амстердам – Куала – Лумпур. Как себя будет вести Россия и на что апеллировать рассказал в эфире «Громадського радио» юрист-международник Антон Кориневич.

По его словам, Российская Федерация хочет, чтобы ее не признавали причастной к этим преступлениям, хотя при этом ясно, что это действие совершено или российскими гражданами, или под руководством российских граждан. Сегодня для РФ важный момент – это скрыть связь этих российских граждан с официальными действиями российских властей. «Россия без вопросов может сказать, что, да, действительно, на нашей территории, возможно, нашлись незаконопослушные граждане, возможно это были добровольцы или военные, которые находились в отпуске. Кто-то из них решил проявить смелось и стать преступником, но официальная Москва не имеет к этому никакого отношения», – отметил эксперт.

Он отмечает, что для Нидерландов будет самое главное привлечь виновное лицо к ответственности. Украине, наверное, надо стараться показывать связь российский наемников, боевиком и Кремля, несмотря на то, что Москва будет скрывать свое отношение к произошедшему. И то, что «Бук» их из Пскова или еще откуда-то, и то, что люди их в чине полковника или генерала отвечали за все эти действия и так далее.
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