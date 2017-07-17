Военный эксперт: передача Нидерландам права на следствие и суд по делу рейса МН17 была ошибкой

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Вместо международного трибунала – слушания в суде Нидерландов. Дело малайзийского «Боинга», сбитого три года назад в небе над Донбассом, передали Нидерландам. Хотя украинские дипломаты прогнозируют объективность рассмотрения дела, некоторые эксперты считают, что российское лобби в Нидерландах очень мощное и россиянам удастся уйти от ответственности.Военный эксперт Олег Жданов в эфире одной из радиостанций высказал мнение, что передача Нидерландам права на следствие и суд по делу рейса МН17 была ошибкой. По его мнению, в Нидерландах есть все признаки затягивания судебного процесса, которые не дают оснований для оптимизма относительно результатов дела.«Там очень сильное российское лобби, - уверен эксперт. - Лоббисты даже смогли убедить Нидерланды отложить публикацию следующего этапа отчета по расследованию вплоть до 2018 года». Жданов утверждает, что Россия имеет прямые рычаги влияния на Нидерланды: «Голландия занимает одно из первых мест в ЕС по количеству атомных реакторов, а Россия регулярно принимает у нее ядерные отходы», - аргументирует он свою позицию.