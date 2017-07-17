У Кам’янському правоохоронці розбили новий гібридний Outlander

У Кам'янському (Дніпродзержинську) виявили розбитим поліцейський Mitsubishi Outlander. Як інформує rep;lyua.net, про це повідомляє портал dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook. «Розбитий перший поліцейський Mitsubishi Outlander. Інформаціі мало, відомо, що обійшлося без постраждалих», - йдеться в повідомленні. Вірогідною причиною аварії називають яму на дорозі, яка виявилася занадто великою для паркетника.
Нагадаємо, в травні поточного року в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв розстріляти трьох поліцейських, які перші потраплять в ДТП на нових гібридних кроссоверах Mitsubishi Outlander.
«З огляду на вартість цих машин і особливо їх специфіку, ми перед тим, як їх дати, спочатку змусимо поліцейських тричі пройти іспит, потім показати, як вони вміють водити електромобіль ... І ми домовилися перших трьох розстріляти, хто потрапить в аварію», - заявив тоді керівник Міністерства внутрішніх справ. На початку квітня в Україні прибуло судно з закупленими для поліції 635 автомобілями Mitsubishi Outlander PHEV з гібридними силовими установками.