У «Правому секторі» засумнівалися, що Дейдей отримав поранення

Боєць «Правого сектора» Олексій Бик проаналізував характер поранення народного депутата Євгена Дейдея. На своїй сторінці в Facebook боєць стверджує, що поранення нардепа досить спірне, передає replyua.net.
«У мене була можливість бачити кілька осколкових поранень. Однак серед них мені не довелося бачити жодного в ногу навиліт без пошкодження судин або кістки. Це просто дике, непристойне везіння. З таким щастям, як каже один розумний чоловік, довго не живуть», - зазначив український воїн. За його словами, розмір уламка і його маса, судячи з рани, є невеликими, щоправда, навіть він міг убити людину.
«Через це виникає відразу кілька питань. Зокрема, чому вхідний і вихідний отвори є фактично одного розміру? Для подібного характеру пошкоджень швидкість осколка має бути близькою до максимальної. Але така швидкість буває тільки відразу після вибуху, а потім поступово зменшується. Тобто, щоб осколок міни 82 мм пробив навиліт депутатську ногу і залишив однакові рани на вході і виході, Дейдей повинен був стояти дуже близько до самого вибуху. Але тоді чому тільки один осколок знаходився в епіцентрі вибуху міни, коли щільність розльоту є ще дуже щільною?», - підкреслює представник ПС.