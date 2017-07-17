Рада ЄС прийняла важливе рішення щодо торгівельних преференцій для України

Радою Європейського Союзу було прийняте рішення надати Україні тимчасові торговельні преференції. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті Ради Європейського Союзу, інформує replyua.net. «Прийнятим сьогодні рішенням ми даємо дозвіл на збільшення експорту українських товарів в ЄС. Наш обов'язок - підтримати Україну та зміцнити наші економічні і політичні зв'язки, навіть в умовах військового конфлікту», - підкреслили в Раді.
Рішення Ради ЄС було останнім кроком для офіційного введення преференцій для нашої держави. Раніше його прийняв Європейський парламент. Преференції вступлять в силу у вересні поточного року і будуть діяти протягом наступних трьох років. Зокрема, ЄС збільшить квоти поставки томатів, пшениці, кукурудзи і меду з України.
Нагадаємо, що 1 вересня 2017 року розпочинається новий етап шляху України до Європейського союзу. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. За словами глави держави, для України стартує етап глибинних реформ, який зажадає консолідації всіх гілок української влади, бізнесу та громадянського суспільства, щоб будувати майбутнє України в ЄС.