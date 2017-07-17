Прогнози Матіоса не збулися: вийшов черговий випуск газети «Вести»

У Києві вийшов свіжий номер газети «Вести». Як передає replyua.net, про це повідомила головний редактор видання Оксана Омельченко на своїй сторінці в Facebook. На першій шпальті опубліковано великий заголовок: «Ліліпути в «Гулівер». Чому влада боїться «Вістей».
Свіжий номер вийшов незважаючи на недавні обшуки в редакції і публічну обіцянку військового прокурора Матіоса, що тепер газета перестане виходити через те, що нібито перекрито джерел її фінансування з боку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Як відомо, минулої п’ятниці у редакції медіахолдингу «Вести» в Києві силові служби в провели обшук. У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт проведення обшуку, зазначивши, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження по злочинної організації екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. У свою чергу, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що силовики провели більше 180 обшуків в приміщеннях, що належать екс-міністру Клименкові. Як відомо, цей медіа-холдинг пов'язують із екс-міністром доходів і зборів Клименком часів президентства Віктора Януковича. До складу холдингу входять, зокрема, газета «Вести» і «Радио Вести».