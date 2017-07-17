Тука розповів про намагання замовлення військовим його вбивства

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, що військовим намагалися замовити його вбивство. При цьому він не уточнив замовників, інформує replyua.net. «Не хочу, чесно кажучи, розкривати всі карти, тому що журналісти на шматки розірвуть. Скажу так: я точно знаю про один раз, коли певні люди замовили моє вбивство», - сказав Тука. Він додав, що інцидент мав місце вже в Києві і був пов'язаний з його нинішньою діяльністю на посаді заступника міністра.
«Просто так склалося, що я багато спілкуюся з військовими, ще з часів волонтерства. І за щасливим збігом обставин саме до моїх знайомих військовим і звернулися певні люди - щоб їм замовити моє вбивство », - розповів Тука. Високопосадовець зазначив, що проблему вдалося усунути без залучення правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше в коментарі журналістам українських засобів масової інформації Георгій Тука розповів, що на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей експлуатують працю ув'язнених.