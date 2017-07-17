Порошенко: за хладнокровное убийство ответят преступники, предоставившие ракету, и убийцы, выпустившие ее

Петр Порошенко, президент Украины, на своей странице в Фейсбуке написал о третьей годовщине катастрофы на Донбассе, когда в результате крушения Боинга погибли 298 человек, передает replyua.net.
«Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, которая невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас», отметил глава государства. По его словам, речь идет о самом дерзком преступлении, которого могло бы и не быть, если бы не российские ракеты и российская агрессия.
«За хладнокровное убийство 298 человек будут отвечать и убийцы, которые выпустили роковую ракету, и преступники, которые предоставили им смертельное оружие. Уверен, неопровержимые доказательства международного суда заставят и РФ официально признаться в организации ужасного факта государственного терроризма», подчеркнул президент и призвал всех украинцев вспомнить сегодня о жертвах трагедии. Также президент пообещал, что сделает все возможное, чтобы такая катастрофа больше никогда не повторилась.