Ляшко вкотре займається популізмом – Чумак

Заява лідера Радикальної фракції Олега Ляшка про необхідність зібратися на позачергову сесію Верховної Ради для розгляду законопроектів про скасування депутатської недоторканності і про процедуру імпічменту президента - це лише популізм. Про це в коментарі InfoResist заявив позафракційний народний депутат Віктор Чумак, інформує replyua.net. Він зазначив, що слова Ляшка – це лише привід нагадати про себе. До того ж, за словами депутата, зараз в Києві не знайдеться 150 нардепів, чиї підписи необхідні для проведення позачергової сесії парламенту.
«Кожен повинен об'єктивно розуміти, що людина хоче про себе нагадувати з будь-якого приводу, ось він і робить. У Києві зараз може залишилося чоловік 30 - 40», - сказав він Нардеп зазначив, що не всі підпишуться під такою ініціативою глави Радикальної парті».
«Для чого підписуватися під дурним популізмом? Це робиться зовсім не так. Закон, який він подав про Тимчасову слідчу комісію, потрібно спочатку провести нормальну компанію, підготувати », - сказав політик. При цьому Чумак заявив, що так, як запропонував Ляшко, закони не приймаються. «Людина просто шукає інформаційні приводи. Справа його, кожен сам вибирає способи реклами», - сказав депутат. Нагадаємо, 14 липня депутати Верховної Ради пішли на канікули. Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради VII сесія відкриється у вівторок, 5 вересня 2017 року.