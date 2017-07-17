На Западе это уже проверили: американский эксперт рассказал, как в Украине побороть коррупцию

В интервью журналистам «Обозревателя» американский политический эксперт Джейсон Смарт заявил, что в Украине ощутимых результатов борьбы с коррупцией стоит ожидать после появления европейских судов, информирует replyua.net. По убеждению Смарта, вопросом огромной важности и сложности является борьба с представителями олигархического класса, пытающихся диктовать свою политику во всех без исключения сфер жизни – политики, СМИ, бизнеса.
Джейсон Смарт утверждает, что проведение реформ в украинской системе является крайне необходимым. «Лучше всего, если в Украине начнется работа европейских судов» - отметил политолог. При этом, само создание антикоррупционного суда в нашей стране не является достаточным – крайне необходимо, чтобы этот орган тесно сотрудничал с правоохранителями Запада.
«В Украине назрела необходимость создания нейтрального антикоррупционного суда, который будет сотрудничать с прокурорами Европы и Соединенных Штатов Америки. Работа должна проводиться в соответствии с европейским стандартом, чтобы коррупция отсутствовала», - резюмировал Смарт.