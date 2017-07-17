Карпатские леса внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены украинские природные заповедники «Расточье» и «Горганы», а также национальные природные парки «Подольские Товтры», «Зачарованный край» и «Синевир».
Как передает replyua.net со ссылкой на ubr, об этом рассказали в Министерстве экологии, отметив, что решение было принято в ходе очередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Польше. Буковые леса Карпат в составе наиболее ценных природных участков Карпатского биосферного заповедника, Ужанского национального природного парка и словацкого национального парка «Полонины» были признаны ЮНЕСКО в 2007 году и расширены за счет немецких бучин в 2011 году.
В текущем году в перечень объектов мирового наследия были включены некоторые украинские участки, а также буковые ячейки в таких государствах, как Испания, Словения, Румыния, Италия, Хорватия, Болгария, Бельгия, Австрия и Албания. В общей сложности, в перечень объектов попали пять украинских парков и заповедников.