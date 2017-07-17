Бойовики відзначилися черговим фейком про ЗСУ

Група українських військовослужбовців поблизу Авдіївки Донецької області принесла в жертву поганському богу Перуну місцевого жителя, який вважався зниклим безвісти. Як передає replyua.net, про це заявив під час прес-конференції «заступник командувача оперативного командування ДНР» Едуард Басурін. За його словами, раніше бійці ЗСУ були членами «Правого сектора», а їх «жертвою» став чоловік 1979 року народження на ім'я Євген Прохорчук.
Користувачі Мережі вже встигли висміяти цю заяву. Так, користувач Twitter Necro Mancer опублікував фото бойовика «ДНР», поруч з яким на дереві висить череп тварини.
«Це просто хворий старий». «За старою традицією «Правого сектору»,, жертва була в трусиках», «Де можна знайти календар з усіма «червоними датами» у радикалів-язичників з ЗСУ? Ну, щоб в черговий святковий день поберегтися», - коментують заяву одного з лідерів бойовиків користувачі. Раніше російський пропагандистський «Перший канал» поширив фейк про те, що в 2016-2017 роках відома українська рок-група «Океан Ельзи» дала 35 концертів на території Росії. Про це в своєму Twitter написав російський тележурналіст Василь Конов.