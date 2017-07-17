Напередодні трагедії МН17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною – ЗМІ

У ніч на 17 липня 2014 року Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною - в зоні відповідальності Ростовського зонального центру єдиної системи організації повітряного руху. Через 17 годин 20 хвилин після цього зенітно-ракетний комплекс «Бук» збив літак «Боїнг» рейсу МН17: малайзійських авіаліній, в результаті чого загинули 298 осіб. Як інформує replyua.net. про це повідомляє російське видання Forbes з посиланням на підсумковий звіт за результатами технічного розслідування Ради з безпеки Нідерландів ( DSB), опублікований в жовтні 2015 року.
Російська сторона ввела обмеження для польотів цивільної авіації на висоті менше 16150 метрів, що відповідає максимальній висоті поразки зенітного ракетного комплексу «Бук» (близько 18 км).
Обмеження вводилися «для забезпечення безпеки польотів», а в якості їх причини вказується «бойові дії на території України поблизу державного кордону Російської Федерації і факту стрілянини з території України в напрямку території Російської Федерації».