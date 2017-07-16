Кілер добровольців Осмаєва та Окуєвої заявив, що напад був «нещасним випадком» і Осмаєв «розстрілював його як кабана»



Артур Крінарі, який має прізвисько Дінго, заявив, що він нібито насправді не хотів стріляти у Адама Осмаєва і вся ця ситуація «є нещасним випадком»,



Про це нападник заявив в інтерв’ю виданню Страна. За його словами, вони сиділи в автомобілі, Осмаєв показав йому коробку з пістолетом, і Крінарі вирішив взяти зброю до рук, бо начебто вперше бачив таку і не знав, що вона заряджена. В цей момент, за словами затриманого, Осмаєв стрибнув на нього зі словами «Обережно», вивертаючи руку, щоб забрати пістолет, але той вистрілив в той момент. За словами кілера, він нібито не мав намірів стріляти і все трапилося лише через необережність. Опісля, як заявив чоловік в інтерв’ю журналістам, у добровольців «почалася істерика і Окуєва вистрілила йому 6 разів в плече». Після цього Крінарі почав випадати за автомобіля, а Осмаєв натомість, за його словами, обійшов автівку і почав «розстрілювати його при свідках як кабана, влучивши вісім разів».



Варто нагадати, замах на українських добровольців чеченського походження Осмаєва та Окуєву трапився 1 червня в центрі Києва.

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Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав Артур Крінарі, який має прізвисько Дінго, заявив, що він нібито насправді не хотів стріляти у Адама Осмаєва і вся ця ситуація «є нещасним випадком», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.Про це нападник заявив в інтерв’ю виданню Страна. За його словами, вони сиділи в автомобілі, Осмаєв показав йому коробку з пістолетом, і Крінарі вирішив взяти зброю до рук, бо начебто вперше бачив таку і не знав, що вона заряджена. В цей момент, за словами затриманого, Осмаєв стрибнув на нього зі словами «Обережно», вивертаючи руку, щоб забрати пістолет, але той вистрілив в той момент. За словами кілера, він нібито не мав намірів стріляти і все трапилося лише через необережність. Опісля, як заявив чоловік в інтерв’ю журналістам, у добровольців «почалася істерика і Окуєва вистрілила йому 6 разів в плече». Після цього Крінарі почав випадати за автомобіля, а Осмаєв натомість, за його словами, обійшов автівку і почав «розстрілювати його при свідках як кабана, влучивши вісім разів».Варто нагадати, замах на українських добровольців чеченського походження Осмаєва та Окуєву трапився 1 червня в центрі Києва.