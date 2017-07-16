валюта
СпецтемаЖурналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Кілер добровольців Осмаєва та Окуєвої заявив, що напад був «нещасним випадком» і Осмаєв «розстрілював його як кабана»

Кілер добровольців Осмаєва та Окуєвої заявив, що напад був «нещасним випадком» і Осмаєв «розстрілював його як кабана»
Артур Крінарі, який має прізвисько Дінго, заявив, що він нібито насправді не хотів стріляти у Адама Осмаєва і вся ця ситуація «є нещасним випадком», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Про це нападник заявив в інтерв’ю виданню Страна. За його словами, вони сиділи в автомобілі, Осмаєв показав йому коробку з пістолетом, і Крінарі вирішив взяти зброю до рук, бо начебто вперше бачив таку і не знав, що вона заряджена. В цей момент, за словами затриманого, Осмаєв стрибнув на нього зі словами «Обережно», вивертаючи руку, щоб забрати пістолет, але той вистрілив в той момент. За словами кілера, він нібито не мав намірів стріляти і все трапилося лише через необережність. Опісля, як заявив чоловік в інтерв’ю журналістам, у добровольців «почалася істерика і Окуєва вистрілила йому 6 разів в плече». Після цього Крінарі почав випадати за автомобіля, а Осмаєв натомість, за його словами, обійшов автівку і почав «розстрілювати його при свідках як кабана, влучивши вісім разів».

Варто нагадати, замах на українських добровольців чеченського походження Осмаєва та Окуєву трапився 1 червня в центрі Києва.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
16 июл 2017
15908

Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Известный украинский блогер и журналист Павло Правый у себя в Facebook пишет о том, что осле просмотра футбольного матча за Суперкубок «Шахтер» – «Динамо» пришел общий вывод: это был не Суперкубок.

16 июл 2017
8724

Эксперт: визит Трампа во Францию закончился для президента Макрона триумфально – он получил все, что хотел

Визит президента США Трампа во Францию закончился для президента Франции Макрона триумфально – он получил все, что хотел, хотя еще недавно многие политики со злорадством наблюдали увеличивающийся

16 июл 2017
8396

Анни Ярославівни було мало – росіяни присвоїли чергову історичну подію

Як нагадує replyua.net, російська влада відчуває дивну «слабкість» до яскравих історичних персонажів та величних подій, а тому часто-густо їх присвоює. Спостерігачі повідомляють про появу чергового

16 июл 2017
7435

«Предательство» со стороны России обойдется Кремлю потерей как минимум 2-3 миллиардов евро инвестиций, – эксперт

Популярный в Украине блогер политический обозреватель Соломон Манн у себя в блоге сообщает о том, что в России ширится скандал с газовыми турбинами Siemens, которые вдруг оказались в Крыму. Начали,

Последние новости

Блогер: росіяни судять «фінобандерівця»

Гройсман анонсував реформування Кабміну

Блогер: Дейдей заслуговує на орден

Политолог: может в США одумаются и объявят войну России, закидают ее быстренько и вынесут импичмент Трампу

Бабченко: Грем Філіпс передає Бену полум’яний привіт

Блогер: хотите бесплатную машину времени, тога включайте «Интер» и будет вам «совок» со Славянским базаром

Блогер: у нашому майбутньому немає місця для Росії

Кілер добровольців Осмаєва та Окуєвої заявив, що напад був «нещасним випадком» і Осмаєв «розстрілював його як кабана»

Кримський Бандерівець: севастопольці шоковані ініціативою Поклонської

Депутаты перепутали парламент со студией ток-шоу, увлеклись популизмом настолько, что прощелкали реформы, – Фесенко

Березюк назвав єдину реформу, яку він готовий підтримати у Верховній Раді

Кримський Бандерівець: окупований Крим «майданить»

Гройсман розповів журналістам, чи бачить він себе у кріслі президента

Блогер: американські гості над Маріуполем

Президент США витратив за останні 3 місяці майже мільйон доларів на послуги юристів - ЗМІ

Блогер: «велика космічна держава» деградує

Блогер: чи почне Росія розпадатись 24 липня?

Президент Туреччини знову заговорив про смертну кару

Журналіст: дивитись на російських блазнів огидно

Российский блогер рассказал, в чем отличие украинского национализма от российского

 Новости за день