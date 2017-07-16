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Балицкий: в Украине должны вещать российские телеканалы, чтобы понять, что на самом деле происходит на Донбассе

Балицкий: в Украине должны вещать российские телеканалы, чтобы понять, что на самом деле происходит на Донбассе
Народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий в эфире 112 телеканала высказал мнение, что в Украине должны транслироваться российские телеканалы, чтобы знать, что на самом деле происходит на Донбассе. По мнению нардепа, украинские телеканалы подают информацию одностронне и не дают понять, как на самом деле живет Донбасс, кто там стреляет, а, кто нет. Если бы были российские телеканалы, то можно было бы из двух точек зрения понять, где же на самом деле правда.

Также нардеп отметил, что сбитый россиянами Boeing 777 – это тоже недоказанная информация, ведь до сих пор нет точных доказательств, что «Бук» из которого был сбит самолет был завезен на Украину из России и, что россияне сбили самолет. Балицкий отметил, что ему недостаточно тех доказательств, которые представила Европа и Украина.

«Когда идет война, то наемники существуют из обеих сторон и для меня нет национальности ни у одного наемника. Я русский человек по национальности и мне обидно, когда говорят, что на Донбассе русские. Россияне вполне возможно там есть, но русские воюют и с украинской стороны», – отметил Балицкий.
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