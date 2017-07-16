Балчун розповів про інновації Укрзалізниці після безвізу

Очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив, що після запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, Київ має змогу запустити додаткові поїзди до сусідніх країн ЄС, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Мова йде, зокрема, про можливість продовжити курсування поїздів львівського напрямку до сусідніх країн Євросоюзу. Наприклад, наразі в Укрзалізниці опрацьовують варіант подовження маршруту швидкісного поїзда №747/748, який рухається нині з Києва до Львова, до польського Перемишля. Нині ж в цьому напрямку рухається поїзд №705/706 Київ – Перемишль. Таким чином, за словами Балчуна, з Польщею можна буде з’єднати Вінниччину, Хмельниччину та Тернопільщину.
Крім того, український залізничний перевізник розглядає варіанти покращення надання послуг на внутрішніх рейсах. Це, зокрема, стосується можливості запровадження швидкісного руху між низкою обласних центрів України. Наприклад, Дніпра з Одесою. За словами Балчуна, це особливо буде актуально в період літніх відпусток. Водночас розглядається варіант руху по трикутнику Київ-Львів-Одеса-Київ, а також розширення мережі швидкісних поїздів за напрямками Київ - Івано-Франківськ та Київ-Миколаїв-Херсон.