Терористи в ОРДЛО з’їхали з глузду – кажуть, ВСУ приносять людей у жертву Перуну

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Як нагадує replyua.net, речники як державних структур Російської Федерації, так і створених нею фейкових «республік» є визнаними майстрами озвучувати абсурдні заяви. Проте сьогодні представник терористичної організації ДНР Едуард Басурин перевершив сам себе, - про це інформувало російське пропагандистське агентство «Звезда».Так, особа, яка називає себе «заступником командувача оперативним командуванням ДНР» Едуард Басурин на щоденному брифінгу повідомив, що українські військовослужбовці здійснюють людські жертвоприношення. За його словами, інцидент стався на місці дислокації П’ятдесят сьомої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України поблизу Авдіївки. Буцімто українські військовослужбовці, які раніше входили до складу «Правого сектору», поголовно сповідують слов’янське язичництво. Відтак вони мали провести ритуал «Вибір жертви Перуну». Для цього поблизу Первомайського було споруджено святилище слов’янському богу і було принесено в жертву місцевого мешканця.За словами Басурина, жертвою став Прохорчук Євгеній Вікторович, 1979 року народження, якого до цього вважали безвісно відсутнім. Нагадаємо, Перун у давньослов’янській міфології вважався верховним божеством, керував громовицею, дарував військові перемоги.