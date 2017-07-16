Дмитрий Булах: в тандеме Добкин-Кернес, действующий мэр Харькова был главным

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Лучшее правило, когда нечем защищаться в суде это – падать в гипертонический криз или говорить, что все это политика. Именно так председатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах в эфире одной из радиостанций посоветовал вести себя нардепу «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину. По словам политолога, когда Добкин говорит, что дело против него сфабриковано, или намекает на то, что таким образом политические оппоненты просто решили расправиться с ним – тем самым он просто пытается переключить внимание общества с его нарушение закона на политику.По мнению Дмитрия Булаха, все обвинения по делу Добкина вполне обоснованные, но не исключено, что это не конец и к ним может добавиться многое. Данные обвинения касаются 36 земельных участков в Харькове, которые были выделены двум кооперативам. На самом деле это были компании-застройщики, которые строили на месте этих участков многоквартирные дома и при этом не платили ни копейки в городской бюджет за аренду этой земли.«За эти три года после того, как Добкин уступил кресло мэра Харькова Геннадию Кернесу практически ничего в первой столице не изменилось. Откровенно даже жаль Добкина, потому что не он был лоббистом этой кооперативной схемы, главным был Кернес, а Добкин просто подписывал это решение», - отметил Дмитрий Булах.