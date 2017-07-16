Шахтарі Луганської області страйкують під землею

У Луганській області на шахті імені Капустіна державного підприємства Лисичанськвугілля 70 шахтарів страйкують через невиплату заробітної плати з 2015 року. Як передає replyua.net, про це повідомив голова Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець в Facebook.
«Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості по зарплаті починаючи з 2015 року. Вся перша зміна - бойовики, прохідники під землею, за станом на зараз всього 70 гірників», - написав Волинець. Він додав, що на шахті працюють тільки водовідлив і вентиляція. Трохи згодом Михайло Волинець уточнив, що під землею на шахті ім.Капустіна залишилися 54 гірників: «Вони налаштовані дуже рішуче, вимагають в тому числі і доступу до телеканалів».
За даними Волинця, місячний фонд із зарплати на цій шахті становить 32 млн. грн., а заборгованість становить майже тримісячний фонд (відповідно 96 млн. грн..). «Заборгованість існує і на інших державних шахтах. І якщо до Дня шахтаря заборгованість не погасять, такі страйки неминучі по Україні», - додав Волинець.