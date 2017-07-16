Волонтер розповів про катування блогера Васіна

Затриманого членами незаконної організації «ДНР» Станіслава Васіна (справжнє прізвище - Асєєв) катували. Як інформує replyua.net з посиланням на «Громадське радіо», про це розповів керівник волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот» Олег Котенко. За його словами, Станіслава Асєєва затримали за проукраїнську позицію і за те, що поширював інформацію про так званої «ДНР», яка на думку бойовиків була помилковою.
«Ми знаємо, де знаходиться журналіст. Але не будемо розголошувати, оскільки бойовики можуть змінити його місце розташування. Він живий, але його стан не дуже хороший, оскільки його піддавали тортурам з боку так званої МГБ », - повідомив Котенко.
В сою чергу екс-нардеп Єгор Фірсов повідомив, що бойовики офіційно підтвердили, що Васін знаходиться у них. «В МГБ (« ДНР ») офіційно підтвердили що він затриманий, мамі Стаса дали письмове підтвердження. Його звинувачують в шпигунстві як і всіх раніше затриманих журналістів. За цим звинуваченням його можуть «засудити» на 12-14 років », - повідомив він. Також він зазначив, що мати Асєєва змогла з ним побачитися. «Стас тримається добре, розуміє що на справедливий суд сподіватися не варто. Його єдина надія - це обмін полонених», - додав Фірсов.