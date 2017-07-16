Невзоров: На Донбассе вместо рыцарей воюют урки, которым нужны деньги и водка

Конец романтической истории «русского мира», которую на Донбассе планировал внедрить Кремль, пришел сразу же после ее начала, так что очень скоро самопровозглашенные лидеры «Л/ДНР» Плотницкий и Захарченко будут предъявлять российской или украинской власти требования на несколько миллионов долларов, а еще вертолет, ящик водки и блондинку. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения в интервью изданию «Гордон» озвучил известный российский публицист Александр Невзоров.
Он выразил уверенность в том, что Киев сможет вернуть под свой контроль оккупированные территории, если они ему действительно нужны.
«Россия сейчас не располагает необходимыми финансовыми или кадровыми ресурсами для реализации своих планов. Все на примере Донбасса поняли, что Россия планировала реализовать некоторую романтическую историю, направленную на воплощение идей «русского мира», однако главным препятствием для этого стало отсутствие исполнителей. И получилось так, что на оккупированные территории пришли не рыцари, а какие-то урки, самые обычные уголовники, которые могут разве что контролировать ситуацию благодаря террору, набитыми трупами», - отметил журналист.