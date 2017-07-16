Просмотрите е-декларацию Добкина и поймите, что такое для него каких-то 50 миллионов, – блогер

Печерский суд Киева дал депутату «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину пять дней, чтобы он собрал пятьдесят миллионов гривен залога и остался на свободе. Иным словами депутат Добкин должен собирать в день по десять миллионов гривен или по 384 615 долларов и 38 центов США. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Андрей Капустин.
По его словам, с одной стороны, деньги как бы приличные, но, как известно, все в мире относительно и Добкину устраивать шоу и говорить, что он таких денег от роду не видал и теперь ему придется залезть в долги и выгнать на улицу всю семью не совсем солидно. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть е-декларацию Добкина, и понять, что 50 миллионов залога для него не просто подъемная сумма, а еще и останется на хлеб с маслом с обеих сторон.
«И «ролексы», и участки с домами, и квартирами, и пара джипов с мерседесами, и золото с бриллиантами, и сотни тысяч валютного кэша, и миллионы гривневого, и оружие, и норки-соболя, и клюшки для гольфа, и даже специальный коробочек для перевозки Благодатного огня... В ломбарде все это с легкостью примут и дадут Добкину 50 миллионов. Так что не нужно выбивать у нас слезу печальной участью семьи, которых суд превращает в бомжей», – резюмировал блогер.