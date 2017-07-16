«Укрзализныця» запустит новые поезда в Европу

Войцех Балчун, глава «Укрзализныци», сообщил о том, что компания рассматривает новые направления в европейские страны. Как передает replyua.net, об этом Балчун написал на своей странице в Фесбуке.
По его словам, речь идет о продлении маршрутов поездов, следующих из Львова. «Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз – сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Евросоюза», пишет Балчун. По его словам, сейчас рассматривается вопрос о продлении маршрута поезда №747 Дарница, Киев-Львов, до Перемышля, что позволит соединить Тернопольскую, Хмельницкую и Винницкую области с Польшей.
Кроме того, глава компании отметил, что скоро будут расширяться и внутренние направления. В частности, скоростной состав будет курсировать между Днепром и черноморским побережьем – Одессой. В период летних месяцев такой маршрут будет одним из самых актуальных, считает Войцех Балчун.