Порошенко отправляется с официальным визитом в Грузию

17 июля Петр Порошенко, президент Украины, совершит официальный трехдневный визит в Грузию, где у него запланированы переговоры с премьер-министром президентом и спикером парламента страны.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу главы государства, в рамках этой поездки украинский президент проведет встречи с Гиорги Маргвелашвили, президентом страны, с Гиорги Квирикашвили, премьер-министром, а также с Иракли Кобахидзе, спикером грузинского парламента. «Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией», сказано в заявлении пресс-службы главы государства. Также Порошенко поучаствует в открытии бизнес-форума в Тбилиси, посетит Автономную республику Аджария, где встретится с ее премьером Зурабом Патардзе.
Помимо этого, президенты Грузии и Украины запланировали участие в инвестиционном круглом столе, который пройдет в Батуми. Нужно отметить, что в грузинском парламенте около месяца назад началось обсуждение перехода на новую форму правления в стране – конституционную монархию.