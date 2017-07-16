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Порошенко отправляется с официальным визитом в Грузию

Порошенко отправляется с официальным визитом в Грузию
17 июля Петр Порошенко, президент Украины, совершит официальный трехдневный визит в Грузию, где у него запланированы переговоры с премьер-министром президентом и спикером парламента страны.

Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу главы государства, в рамках этой поездки украинский президент проведет встречи с Гиорги Маргвелашвили, президентом страны, с Гиорги Квирикашвили, премьер-министром, а также с Иракли Кобахидзе, спикером грузинского парламента. «Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией», сказано в заявлении пресс-службы главы государства. Также Порошенко поучаствует в открытии бизнес-форума в Тбилиси, посетит Автономную республику Аджария, где встретится с ее премьером Зурабом Патардзе.

Помимо этого, президенты Грузии и Украины запланировали участие в инвестиционном круглом столе, который пройдет в Батуми. Нужно отметить, что в грузинском парламенте около месяца назад началось обсуждение перехода на новую форму правления в стране – конституционную монархию.
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