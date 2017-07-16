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Керівник ЄБРР в Україні сказав, що може активувати економічний потенціал України

Керівник ЄБРР в Україні сказав, що може активувати економічний потенціал України
Очільник українського представництва Європейського банку реконструкції та розвитку Шевкі Аджунер вважає, що справжнім локомотивом для української економіки та активізації потенціалу економічного сектору є аграрна галузь держави, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Про це директор ЄБРР в Україні заявив на урочистому відкритті збудованого компанією «Нібулон» зерноперевантажувального терміналу у місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Керівник ЄБРР наголосив, що саме сільське господарство можна вважати тим сектором, що сприятиме зростанню української економіки. Також, як зазначив Аджунер, презентований об’єкт, збудований українською компанією-гігантом в аграрній сфері, і є прикладом відображення потенціалу України як сільськогосподарської країни. Крім того, очільник ЄБРР в Україні запевнив, що Європейський банк реконструкції та розвитку підтримував і надалі буде підтримуватиме розвиток української аграрної галузі.

Слід відмітити, що урочисто відкритий зерноперевантажувальний термінал був збудований українською компанією «Нібулон» саме на кошти, отримані в ЄБРР. Також сторони підписали під час урочистої церемонії кредитну угоду на загальну суму 90 мільйонів доларів.
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