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Дейдей заперечив попередню інформацію про його поранення

Дейдей заперечив попередню інформацію про його поранення
Народний депутат Євген Дейдей, який представляє в парламенті політичну партію Народний фронт, прокоментував звістку про своє поранення в зоні АТО, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Зокрема, нардеп заперечив попередню заяву радикалівця Ігоря Мосійчука, який заявив, що його колега отримав тяжке поранення. Сам Дейдей наголосив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що перш за все він прагне не давати жодних коментарів з цього приводу і не бути «учасником цирку, який влаштували». Він також «не просить, аби його підтримували чи захищали, а натомість залишили його самого та його сім’ю у спокою». Крім того, він зауважив, що «йому не відірвало півноги, не контузило та не вбило і в нього лише легке поранення».

Варто нагадати, днем раніше з’явилася інформація, що народний депутат Євген Дейдей, перебуваючи в зоні АТО неподалік Авдіївки, отримав осколкове поранення від снаряду. Наступного дня журналісти видання «Українська правда» повідомили, що того дня і в тієї години, коли Дейдей нібито був поранений, ні поблизу Авдіївської промзони, ні в житлових районах, обстрілів зафіксовано не було.
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