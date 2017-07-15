Дейдей заперечив попередню інформацію про його поранення

Народний депутат Євген Дейдей, який представляє в парламенті політичну партію Народний фронт, прокоментував звістку про своє поранення в зоні АТО, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, нардеп заперечив попередню заяву радикалівця Ігоря Мосійчука, який заявив, що його колега отримав тяжке поранення. Сам Дейдей наголосив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що перш за все він прагне не давати жодних коментарів з цього приводу і не бути «учасником цирку, який влаштували». Він також «не просить, аби його підтримували чи захищали, а натомість залишили його самого та його сім’ю у спокою». Крім того, він зауважив, що «йому не відірвало півноги, не контузило та не вбило і в нього лише легке поранення».
Варто нагадати, днем раніше з’явилася інформація, що народний депутат Євген Дейдей, перебуваючи в зоні АТО неподалік Авдіївки, отримав осколкове поранення від снаряду. Наступного дня журналісти видання «Українська правда» повідомили, що того дня і в тієї години, коли Дейдей нібито був поранений, ні поблизу Авдіївської промзони, ні в житлових районах, обстрілів зафіксовано не було.