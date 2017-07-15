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Добкін повідомив, хто внесе за нього заставу

Добкін повідомив, хто внесе за нього заставу
Народний депутат Михайло Добкін, рішенням суду який зобов’язаний бути заарештованим на наступні два місяці, або внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень, повідомив, що його поплічники по політичній партії «Опозиційний блок» готові внести за нього необхідну суму, аби він залишився на свободі, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Добкін зазначив, що це нібито була особиста ініціатива його колег і він до цього не причетний, однак вдячний їм. При цьому днем раніше Добкін зазначав. Що сам він вносити заставу не буде, бо вважає це принизливим і до того ж він нібито не володіє такою сумою грошей. За попередніми даними, вже наступного тижня застава буде сплачена. Також політик повідомив, що він планує подавати апеляцію по сьогоднішньому судовому рішенню. Зокрема, Добкін аргументував це тим, що вважає себе «не небезпечною для держави людини і тому необхідності ховати його до в’язниці немає». Також нардеп вкотре додав, що вважає свою справу політичною.

Варто нагадати, Добкіна підозрюють в участі в шахрайській схемі за часів, коли він обіймав посаду міського голови Харкова. Його вважають причетним до розкрадання земельного фонду регіону не без власного службового впливу. Мова йде про 78 гектарів землі загальною вартістю понад 220 мільйонів гривень.
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