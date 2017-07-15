Організаторам, які запрошують російських артистів-порушників, загрожують штрафи

В’ячеслав Кириленко, який обіймає посаду віце-прем’єр-міністра України, заявив, що організатори масових заходів, які запрошують російських артистів-порушників, будуть платити за це штрафи, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Це передбачено зареєстрованим у Верховній Раді законопроектом, яким встановлюється законодавче обмеження гастролей громадян РФ на території України. Організатори платитимуть за запрошення росіян в обхід українських законів чималу суму в 50-100 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 160-320 тис. гривень. Кириленко вкотре наголосив, що в разі, якщо організатори «не бачать свої заходи без присутності виконавця з держави-агресора, то вони мають заздалегідь, а саме за 30 днів, попередити про це українські правоохоронні органи». Ті натомість проведуть перевірку, чи порушували російські гастролери українські закони і в разі наявності підтвердження факту порушення, в’їзд артистам буде заборонено.
Кириленко зауважив, що він переконаний тому, що цей законопроект депутати ухвалять вже у вересні. Крім того, віце-прем’єр наголосив, що ті, хто є путінськими пропагандистами, не мають заробляти гроші в Україні, а ті, хто прямо виступає проти агресії Росії на території України, будуть отримувати погодження на концерти.