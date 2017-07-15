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Нацполіція попередила про нову загрозу кібератак

Нацполіція попередила про нову загрозу кібератак
Кіберполіція, яка є підрозділом Національної поліції України, звернулася до користувачів програмного забезпечення «M.E.Doc» з попередженням не дотримуватися порад виробників, які таким чином прагнуть приховати недосконалість коду, і що в свою підсилює рівень нових загроз інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у повідомленні правоохоронців зазначається, що виробники цієї програми радять користувачам проводити певні дії, націлені на те, що антивірусне програмне забезпечення має ігнорувати окремі операції зазначеної бухгалтерської програми. Наприклад, представники «M.E.Doc» радять користувачам для роботи програм запускати їх лише від імені адміністратора та внести бухгалтерську програму до переліку виключень, що означає, що дії антивірусу не будуть поширюватись на «M.E.Doc». В зв’язку з цим кіберполіція попереджає, що користувачі, які будуть виконувати рекомендації розробників програми та їх партнерів, наражають комп’ютери, комп’ютерні мережі та всі матеріали, що там зберігаються, на нову небезпеку.

Саме тому поліцейські радять користувачам відімкнути функцію автоматичного оновлення програмного забезпечення та перевести цей процес в ручний режим, не користуватися програми, які вимагають додавання до переліку виключень, а також слідкувати за оновленням антивірусного забезпечення.
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