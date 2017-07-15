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У мене немає грошей – Добкін про заставу

У мене немає грошей – Добкін про заставу
Народний депутат Михайло Добкін прокоментував рішення суду про обрання запобіжного заходу для нього, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, розмові з журналістами після судового засідання політик заявив, що він не має намірів обговорювати та будь-яким чином коментувати рішення суду. За його словами, яким би не було його власне ставлення до цього рішення, «якщо ми живемо в правій державі, то його необхідно дотримуватися». Добкін розповів, що йому надали 5 днів для того, щоб він міг внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень замість арешту на наступні два місяці.

Натомість нардеп зазначив, що у нього немає таких грошей і для того, щоб їх отримати він має продати свій будинок. Однак Добкін додав, що він не буде цього робити, бо в цьому будинку живуть його діти і платити заставу для нього принизливо. Він також відмітив, що мав сподівання на те, що суд винесе рішення відпустити його під особисте зобов’язання чи на поруки. В той же час колеги Добкіна по «Опозиційному блоку», які також були присутні на засіданні, заявили про готовність внести необхідну суму застави, якою б вона не була.
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