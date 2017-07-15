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СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

В російській історії активно поширюється міф про «колиску трьох братніх народів» і неслухняну Україну, – історик

В російській історії активно поширюється міф про «колиску трьох братніх народів» і неслухняну Україну, – історик
В час, коли Україна і Росія втягнуті у війну звичайній людині дуже важко читати історію, або ж навчитися відсіювати зерно від полови, щоб зрозуміти, хто правий, а хто ні. В переважній більшості перекручуванням фактів займається Росія, яка таку роботу проводить вже не один десяток років поспіль, фактично успадкувавши це від Радянського Союзу. Кремль сьогодні активно використовує російсько-імперська схему, яка зараз активно використовується в пропаганді, спрямованої проти України. Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів український історик Кирило Галушко.

За його словами, набір російських міфів досить стандартний. Перш за все, це історія XX століття, Другої світової війни, що є Велика Вітчизняна. Також говориться, що Друга світова війна почалася саме 22 червня 1941 року, і практично нічого не розповідається про попередні два роки, коли Радянський Союз був союзником нацистської рейху. Росією активно розповідаються байки про те, що Київська Русь – це «колиска трьох братніх народів», давньоруської народності, єдиної мови, насправді ж це спростовано історичною наукою, мовознавством, етнографією.

«Існують і українські міфи про стародавніх укрів. Це прояви псевдонауки і комплексу неповноцінності, коли люди намагаються вигадати замість того, щоб дізнатися, що було насправді, адже це могло бути цікавіше, ніж вигадують», – зазначив історик. Щоб не потрапити під дію пропаганди та фальшивої історії Кирило Галушко радить спиратися на своє критичне сприйняття літератури. Краще мати дві книжки з двома різними думками, порівнювати ці думки, робити висновок, чия аргументація переконливіше. Потрібно звертати увагу, наскільки викладені в книжках оцінки збігаються з радянським шкільним підручником.
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Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

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