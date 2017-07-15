Відома волонтерка Яна Зінкевич потрапила у нову ДТП

Керівник добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич потрапила у дорожньо-транспортну пригоду на Донбасі, на трасі Павлоград-Донецьк. Як інформує replyua.net, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«Наші машини як завжди радують, коли у тебе на швидкості 80 на трасі Павлоград-Донецьк відлітає колесо - це щось», - зазначила волонтер. За словами Зінкевич, під час аварії ніхто не постраждав. Також керівник «Госпітальєрів» висловила припущення про причини ДТП. «Судячи з усього, у нас є доброзичливці, які нам підкручують колеса. Цікаво-цікаво», - додала вона.
5 грудня 2015 року Яна Зінкевич потрапила у ДТП. Про це повідомлялося на сайті Сектора правди. У повідомленні зазначалося, що аварія трапилася о четвертій годині ранку. Автомобіль «Госпітальєрів» на слизькому асфальті злетів з траси і кілька разів перекинувся. Яну Зінкевич викинуло з машини. Волонтерка отримала важкі травми та була доставлена до лікарні. Одного пасажира, який також був в салоні автомобіля, доставили до нейрохірургічного відділення. Свого часу президент України Петро Порошенко нагородив Яну Зінкевич орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.