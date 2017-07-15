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Нардеп Добкін заарештований

Нардеп Добкін заарештований
Сьогодні, 15 липня, в Печерському районному суді Києва відбулося засідання у справі народного депутата Михайла Добкіна, якому висувають звинувачення у перевищенні службових повноважень на посаді міського голови Харкова, завдяки чому він разом зі змовниками змогли привласнити 78 гектарів землі, що понесло за собою збитки у розмірі 227 мільйонів гривень, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Рішенням суду Добкіну обрали запобіжний захід у вигляді арешту на наступні 2 місяці з можливістю внести заставу розміром 50 мільйонів гривень. Під час засідання нардеп просив взяти його на поруки та заявляв, що справа проти нього є політичною. Щоправда нардеп також погодився, що він буде з’являтися на всі допити.

В приміщенні суду також були присутні поплічники Добкіна: Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, Вадим Новинський, Юрій Павленко та брат Дмитро Добкін. Вони повідомили, що готові внести за Михайла Добкіна заставу в будь-якому розмірі. Слід зауважити, що днем раніше сам Добкін заявляв, що в разі його арешту, вносити заставу він не збирається, бо «це буде означати, що він визнав свою вину».
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