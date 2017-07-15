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Суд прийняв рішення про арешт Добкіна

Суд прийняв рішення про арешт Добкіна
Столичний Печерський районний суд ухвалив взяти під варту на два місяці народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна. При цьому залишається можливість внесення за нього застави в 50 млн. грн., інформує replyua.net. На внесення застави підозрюваному надано 5 днів.

Прокуратура просила суд про обрання Добкіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі не менше 150 млн. грн. Сам Добкін просив не позбавляти його волі під особисті зобов'язання. Народні депутати Нестор Шуфрич, Дмитро Добкін (обидва - фракція «Опозиційний блок») та Дмитро Свяіташ (група «Відродження») заявили про готовність взяти Добкіна на поруки.

Разом з тим перед рішенням суду Добкін заявив, що у нього немає такої суми, щоб внести заставу. «У мене немає 150 млн., щоб внести таку заставу. Я вважаю, що така застава необґрунтований - він не стимулює підозрюваного не вчиняти будь-яких дій, які можуть перешкодити слідству. Він спрямований на те, щоб такою сумою унеможливити застосування альтернативи застави взагалі і виходу мене під заставу на свободу. 150 млн. - це сума, яка взагалі ні до чого не прив'язується », - сказав депутат. Після рішення суду Добкін заявив, що «засмучений і збентежений» рішенням, і підкреслив, що у нього немає грошей для внесення застави.
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