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Правозахисники дізналися, де на Донбасі знаходиться зниклий проукраїнський блогер

Правозахисники дізналися, де на Донбасі знаходиться зниклий проукраїнський блогер
Проукраїнський донецький блогер, журналіст Станіслав Асєєв, який 2 червня пропав безвісти на окупованій бойовиками території, перебуває у так званому «МГБ ДНР». Як передає replyua.net, про це повідомляє правозахисна організація Amnesty International з посиланням на анонімне джерело в Донецьку. За даними правозахисників, 8 липня з'явилася інформація, що Станіслав Асєєв міститься в «МГБ ДНР». На даний момент термін утримання під вартою Асєєва був продовжений. Звинувачення, які були висунуті блогеру, в даний час невідомі.

6 червня стало відомо, що в окупованому бойовиками Донецьку пропав журналіст і блогер, відомий під псевдонімом Станіслав Васін. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній нардеп Єгор Фірсов.

«Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його Facebook-сторінка активна, з неї відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з цього аккаунту пише не Стас, оскільки на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає. Велике прохання - будьте обережні», - повідомив він. Також Фірсов додав, що в квартирі Васіна виявлені сліди злому і обшуку. Інформацію про зникнення Васіна підтвердив журналіст Денис Казанський. Він зробив припущення, що колегу могли викрасти бойовики з «МГБ ДНР».
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