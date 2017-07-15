Відома причина загибелі працівників на меткомбінаті в Маріуполі

Нещасний випадок на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, який привів до смертельних наслідків, стався через порушення правил техніки безпеки. Як передає replyua.net, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу групи Метінвест, якій належить завод.
«За попередньою версією, подія в листопрокатному цеху ММК ім. Ілліча, яке призвело до загибелі трьох осіб, відбулося з наступних причин: порушивши вимоги охорони праці та промислової безпеки, а також технологію проведення робіт, представники підрядної організації допустили перевантаження плити перекриття цеху будівельними матеріалами, що призвело до її обвалення», - йдеться в повідомленні . Також варто зазначити, що в зв'язку з загибеллю трьох працівників всі святкові заходи в Маріуполі до Дня металургів і гірників скасовані. Це свято в Україні відзначається завтра,16 липня.
Як повідомлялося раніше, 14 липня у місті Маріуполі на меткомбінаті імені Ілліча обвалилося перекриття. В результаті три людини загинули під бетонними плитами. Ще у одного робочого виявилася зламана рука.