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В СБУ повідомили про затримання психолога бойовиків «ДНР»

В СБУ повідомили про затримання психолога бойовиків «ДНР»
Служба безпеки України затримала в зоні АТО жінку-психолога артилерійського бандформування «Кольчуга» терористів «ДНР». Сталося це під час спроби зловмисниці потрапити на контрольовану українською владою територію, передає replyua.net з посиланням на СБУ.

Відзначається, що в середині 2014 року 28-річна уродженка Донецької області, яка є дипломованим психологом, добровільно приєдналася до лав бойовиків «ДНР». Крім того, за дорученням одного з ватажків терористів зловмисниця вводила і застосовувала методи психологічного впливу на особовий склад бандформування.

Зокрема, супроводжувала процес відбору бажаючих вступити до лав угруповання. Займалася психологічним натхненням бойовиків на вбивства українських військовослужбовців, нехтуючи власним життям заради нав'язаних проросійської пропагандою ідей псевдодержавності освіти «ДНР», - йдеться в повідомленні СБУ. Слідчі відомства документально підтвердили активне сприяння жінки діяльності терористів і близькі контакти з ватажками артилерійського бандформування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Затриману проінформовано про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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