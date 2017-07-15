Земельную реформу притормозили и «черный рынок» земли снова оживился

Самое удивительное в Украине, что многие люди, выступающие против рынка земли, просто не знают, что миллионы гектар свободно продаются на украинском рынке – земли промышленного назначения, земли под строительство, земли под личное сельское хозяйство, под огород. Об этом в эфире одной из радиостанций отметил украинский блогер Павел Себастьянович, передает replyua.net.
«Спорщики почему-то думают, что раз в Конституции написано, что это народное достояние, то это все ничье и никому не принадлежит. На самом деле земли эти в частной собственности, а участки под строительство даже иностранцам можно покупать. И при этом никто не стремиться скупить эти земли. Да и за бесценок никто не готов их продавать», – отметил блогер.
По его словам, он лично видел на житомирской трассе объявление о продаже 40 га промышленного назначения. По дороге в Яготин по бориспольской трассе также есть объявления о продаже. Павел Себастьянович отмечает, что еще один миф – оппоненты свободного рынка вдруг решили, что эти земли надо раздать переселенцам, пусть живут в селах и обрабатывают землю. При этом спорщики у самих переселенцев не поинтересовались – нужна ли им та земля в селах на дворе урбанизация.