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Штраф за браконьерство увеличился в четыре раза

Штраф за браконьерство увеличился в четыре раза
Государственное агентство лесных ресурсов накануне проинформировало о том, что штраф за браконьерство в Украине повысился ровно в четыре раза.

Как передает replyua.net, в ведомстве при этом подчеркнули, что люди, занимающиеся браконьерством, теперь будут не только выплачивать штраф за свои противозаконные действия, но и компенсируют средства, необходимые для вложения в охотничьи угодья, чтобы воспроизвести животных, уничтоженных браконьером. Штраф за незаконное добывание или уничтожение лося увеличен с 20 до 80 тысяч гривен, оленя европейского - с 15 до 60 тысяч гривен, оленя пятнистого - до 50 тысяч гривен, лани - с 10 до 40 тысяч гривен, косули и муфлона - до 32 тысяч гривен.

Также повышение штрафа коснется браконьеров, охотящихся на птицу и пушных зверей. В частности, штраф за фазанов, серых куропаток, кекликов, гусей, пеганок возрастет до 2 тысяч гривен, за лебедей – до 4 тысяч, за куницу и сурка – до 6 тысяч, за зайца-русака – до 8 тысяч, за бобра – до 10 тысяч гривен.
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