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В МИД рассказали, когда пройдут переговоры Путина и Порошенко

В МИД рассказали, когда пройдут переговоры Путина и Порошенко
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, заявил о том, что телефонный разговор между лидерами России, Украины, Франции и Германии в «нормандском» формате должен состояться через несколько дней.

Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Интер, глава МИД рассказал, что сейчас речь может идти только о телефонных переговорах Путина, Меркель, Порошенко и Макрона. «Мы сейчас говорим об организации телефонного разговора. С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели, так как на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения», заявил министр.

По его словам, уже имеются некоторые договоренности, и можно предположить, что переговоры будут очень серьезными – обсуждение коснется освобождения заложников и безопасности в регионе. «Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но, направленные на результат», заявил Павел Климкин.
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