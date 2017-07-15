Россиянам это не удалось: эксперт рассказал об истине, которую три раза доказали украинцы

По мнению эксперта по невербальным коммуникациям Валентина Кима, уже три раза украинцы на весь мир доказали, что они представляют демократию, так как на Майдане люди, не скрывая ничего, критиковали власть. В то же время, у россиян такой смелости нет, в результате чего и была определена судьба их страны. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Ким считает, что Украина, будучи молодым государством, сейчас переживает болезненный процесс роста.
«Опасность оказаться в иллюзии демократии у нашего общества есть, и оно все время эту возможность использует. Но сам факт демократичности украинского общества был уже три раза доказан на Майданах», - сказал эксперт. В ответ на вопрос о возможности проведения в стране выборов, заставивших людей стать участниками протестов, Валентин Ким заявил, что Украина все еще переживает переходной период.
«В конечном счете, в нашей стране президент уже пятый, а в Российской Федерации только второй. Дмитрия Медведева во внимание принимать не будем. Украинцы смогли доказать, что являются сторонниками модели демократии», - сказал Ким.