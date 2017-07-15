Украинским водителям придется оформить новые права, чтобы путешествовать по странам ЕС

«Международные» водительские права перестанут действовать в странах Евросоюза уже с 1 января следующего года, и гражданам Украины, если они хотят путешествовать по Европе на авто, придется оформлять новые права.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Авто-Консалтинг, к ноябрю текущего года необходимо завершить процесс оформления директив Евросоюза, которые касаются водительских удостоверений. По словам Владислава Криклия, начальника главного сервисного центра МВД, некоторых водителей, имеющих на руках бессрочные права, перестали пускать в страны Евросоюза, а со следующего года в ЕС не будут действительны так называемые международные права. Стоимость новых водительских удостоверений с чипом будет на несколько процентов дороже, чем нынешние права стоимостью 201 гривен. Криклий прокомментировал ситуацию.
«Мы также предлагаем установить в удостоверениях микрочипы. Наши сервисные центры уже обеспечены всем необходимым оборудованием, это обезопасить людей от подделок», отметил начальник. Напомним, что новые права будут выдаваться на срок не более 15 лет, а для водителей грузовиков сроки и вовсе сократят до пяти лет.