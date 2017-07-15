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Нынешние события в Украине являются началом преодоления коррупции – Гордон

Нынешние события в Украине являются началом преодоления коррупции – Гордон
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире телеканала NewsOne заявил, что все, что сейчас происходит в Украине, положит начало искоренению коррупции, передает replyua.net.

«Несмотря на то, что многие могут подумать иначе, я все же уверен, что нынешние события в Украине положат конец коррупции. Крайне важно, чтобы все – и в Украине, и за ее пределами – увидели, что у нас есть коррупция, причем среди чиновников, занимающих самые важны должности, что с этим явлением, наконец, начали решительно бороться. Но самое главное – все должны увидеть, что хотя бы кого-то из коррупционеров посадили», - отметил Дмитрий Гордон. Он уверен, что «этот процесс окажется в необходимом русле после того, как суд приговорит коррупционеров к реальным срокам. Пока что важным фактом можно считать понимание чиновников и депутатов, что за ними происходит слежка.

Отметим, что, согласно результатам прошлого года эксперты Transparency International составили рейтинг восприятия коррупции, в котором Украина оказалась на 131-й строчке. Составители доклада подчеркнули, что в течение года украинские власти продемонстрировали наиболее низкий уровень продвижения в индексе, мотивировав это «началом действия электронных деклараций».
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