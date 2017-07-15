Блогер: Если бы в 2014 году ГПУ действовала, как сейчас, Украина была бы совершенно другой страной



На своей странице в Facebook известный блогер Карл Волох пишет, что нынешняя украинская власть на самом деле приступила к искоренению коррупции, хотя немало рядовых граждан склонны считать, что наблюдаемый в последнее время процесс антикоррупционных расследований, начатый правоохранительными органами – это только имитация, направленная на обман. Об этом



По мнению Волоха, если бы Генеральная прокуратура Украины три года назад так же активно действовала, как сейчас, украинцы бы сегодня жили в совершенно другом государстве по показателю доверия граждан к власти, а также по результатам серии проведенных реформ. «Ощущение обиды и разочарования можно было бы хотя бы в некоторой степени компенсировать удовлетворенным чувством столь сильного среди украинцев чувства справедливости, которое, в принципе, и побудило людей выйти на Майдан», - написал блогер.



Также Карл Волох добавил, что еще в 2014 году он пытался убедить представителей ближайшего окружения президента в том, что коррупционеры должны сидеть в тюрьме и даже предложил им перечень расследований, которые для власти должны были стать самым главным заданием.

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Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав На своей странице в Facebook известный блогер Карл Волох пишет, что нынешняя украинская власть на самом деле приступила к искоренению коррупции, хотя немало рядовых граждан склонны считать, что наблюдаемый в последнее время процесс антикоррупционных расследований, начатый правоохранительными органами – это только имитация, направленная на обман. Об этом сообщает replyua.net По мнению Волоха, если бы Генеральная прокуратура Украины три года назад так же активно действовала, как сейчас, украинцы бы сегодня жили в совершенно другом государстве по показателю доверия граждан к власти, а также по результатам серии проведенных реформ. «Ощущение обиды и разочарования можно было бы хотя бы в некоторой степени компенсировать удовлетворенным чувством столь сильного среди украинцев чувства справедливости, которое, в принципе, и побудило людей выйти на Майдан», - написал блогер.Также Карл Волох добавил, что еще в 2014 году он пытался убедить представителей ближайшего окружения президента в том, что коррупционеры должны сидеть в тюрьме и даже предложил им перечень расследований, которые для власти должны были стать самым главным заданием.