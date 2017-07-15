валюта
СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Блогер: Если бы в 2014 году ГПУ действовала, как сейчас, Украина была бы совершенно другой страной

Блогер: Если бы в 2014 году ГПУ действовала, как сейчас, Украина была бы совершенно другой страной
На своей странице в Facebook известный блогер Карл Волох пишет, что нынешняя украинская власть на самом деле приступила к искоренению коррупции, хотя немало рядовых граждан склонны считать, что наблюдаемый в последнее время процесс антикоррупционных расследований, начатый правоохранительными органами – это только имитация, направленная на обман. Об этом сообщает replyua.net.

По мнению Волоха, если бы Генеральная прокуратура Украины три года назад так же активно действовала, как сейчас, украинцы бы сегодня жили в совершенно другом государстве по показателю доверия граждан к власти, а также по результатам серии проведенных реформ. «Ощущение обиды и разочарования можно было бы хотя бы в некоторой степени компенсировать удовлетворенным чувством столь сильного среди украинцев чувства справедливости, которое, в принципе, и побудило людей выйти на Майдан», - написал блогер.

Также Карл Волох добавил, что еще в 2014 году он пытался убедить представителей ближайшего окружения президента в том, что коррупционеры должны сидеть в тюрьме и даже предложил им перечень расследований, которые для власти должны были стать самым главным заданием.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки

Последние новости

Блогер: это время уже близко, актеры-политики с постановочными кадрами доиграются

Суд над Добкіним: що кажуть у соціальних мережах?

Блогер: після цього перформансу хочеться проблюватись

Ще дві країни звинуватили Росію у хакерських атаках

ЗМІ: В районі Авдіївки, де отримав поранення Дейдей, у п’ятницю не було обстрілів

До Білорусі не пустили представника З’їзду білорусів світу з України

Відома волонтерка Яна Зінкевич потрапила у нову ДТП

ЗМІ: Вбивця двох туристок в Хургаді діяв за вказівками бойовиків ІДІЛ

Нардеп Добкін заарештований

Суд прийняв рішення про арешт Добкіна

«Регионалы» были первыми политиками в Украине, которые в мешках из-под сахара грузили деньги на выборы, – блогер

У Украины появился еще один второй после Путина нерадивый сосед

Правозахисники дізналися, де на Донбасі знаходиться зниклий проукраїнський блогер

Відома причина загибелі працівників на меткомбінаті в Маріуполі

В СБУ повідомили про затримання психолога бойовиків «ДНР»

Директора Львівського бронетанкового заводу заарештували на два місяці

Земельную реформу притормозили и «черный рынок» земли снова оживился

Закваска Наринэ обзор продукции компании Vivo

Ноутбук за адекватные деньги: вы можете себе это позволить

Как правильно заправлять кондиционер сплит фреоном?

 Новости за день