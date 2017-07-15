валюта
СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Порошенко: в этом году 2 тысячи военных получат новые квартиры

Порошенко: в этом году 2 тысячи военных получат новые квартиры
Петр Порошенко, президент Украины, сделал заявление о том, что до конца текущего года государство выделит новые квартиры двум тысячам военных.

Как информирует replyua.net, такое заявление от главы государства прозвучало во время его поездки в Львовскую и Тернопольскую области. Украинский глава посетил одну из семей военных, которая совсем недавно получила ключи от новой квартиры. На странице Петра Порошенко в Фейсбуке было размещено соответствующее видео. «Впервые в истории Украины две тысячи военных смогут получить квартиры в течение 2017 года. Для меня важно, чтобы наши защитники чувствовали – государство о них заботится», заявил глава государства.

Напомним, что во время визита на Львовский бронетанковый завод Петр Порошенко заявил о том, что больше никому не даст разворовывать украинскую армию, поскольку украинцы отдают последнее на усиление ВСУ. По словам президента, украинская армия впервые вошла в десятку самых эффективных армий континента, и правительство выделяет на усиление мощи ВСУ большую часть бюджета.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
14 июл 2017
9297

Сегодня проходит вторая активная фаза самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины, – Пономарь

Популярный в Украине блогер Олег Пономарь у себя в Facebook пишет о том, что уже затихли обсуждения и споры, когда полтора месяца назад Генпрокуратура и Нацполиция провели самую масштабную

Последние новости

Блогер: профессор Мориарти отдыхает. Шерлок Холмс нервно курит в сторонке – Дейдей обошел всех

Штраф за браконьерство увеличился в четыре раза

Цимбалюк: «русский мир» продолжает целенаправленно уничтожать промышленность Донбасса

Новое лето: ещё больше советов по выбору рецептов для настроения

США предупредили Турцию о последствиях сотрудничества с Россией

В МИД рассказали, когда пройдут переговоры Путина и Порошенко

Путин признал, что вскоре россиян придется заменить роботами

В НАСА пожаловались на отсутствие финансирования программы полета на Марс

Кадыров о США и геях: «Мы весь мир поставим раком»

Российский политолог: Запад считает Путина укротителем Кадырова

Синоптики дали весьма пессимистичный прогноз на следующую неделю

Россиянам это не удалось: эксперт рассказал об истине, которую три раза доказали украинцы

Консультантом предвыборного штаба Трампа был пиар-консультант Ельцина

Навальный: никто и никогда не решит проблему Крыма дипломатическим путем

Раскрыт секрет, почему большинство россиян боятся остаться без Путина

Климкин обратился с заявлением к украинцам, собирающимся поехать в Египет

В России стремительно растут цены на бензин, но исключительно в добрых целях государства, – блогер

Украинским водителям придется оформить новые права, чтобы путешествовать по странам ЕС

У зв’язку з річницею путчу у Туреччині звільнили понад 7 тисяч держслужбовців

Шевченко рассказал о серьезных проблемах в сборной Украины

 Новости за день