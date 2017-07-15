Порошенко: в этом году 2 тысячи военных получат новые квартиры

Петр Порошенко, президент Украины, сделал заявление о том, что до конца текущего года государство выделит новые квартиры двум тысячам военных.
Как информирует replyua.net, такое заявление от главы государства прозвучало во время его поездки в Львовскую и Тернопольскую области. Украинский глава посетил одну из семей военных, которая совсем недавно получила ключи от новой квартиры. На странице Петра Порошенко в Фейсбуке было размещено соответствующее видео. «Впервые в истории Украины две тысячи военных смогут получить квартиры в течение 2017 года. Для меня важно, чтобы наши защитники чувствовали – государство о них заботится», заявил глава государства.
Напомним, что во время визита на Львовский бронетанковый завод Петр Порошенко заявил о том, что больше никому не даст разворовывать украинскую армию, поскольку украинцы отдают последнее на усиление ВСУ. По словам президента, украинская армия впервые вошла в десятку самых эффективных армий континента, и правительство выделяет на усиление мощи ВСУ большую часть бюджета.