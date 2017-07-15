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Климкин: любое сотрудничество с РФ – взаимодействие с мошенниками

Климкин: любое сотрудничество с РФ – взаимодействие с мошенниками
Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, прокомментировал инцидент в Крыму, связанный с поставками турбин немецкой компании Siеmens. По словам главы МИД, если речь идет о сотрудничестве с Россией, значит, под этой фразой подразумевается взаимодействие с мошенниками.

Как передает replyua.net, об этом Павел Климкин написал на своей странице в соцсети. «Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю далее», подчеркнул глава МИД. Напомним, что несколько дней назад разразился новый скандал из-за санкций против Крыма. Как стало известно, РФ пошла в обход санкций и поставила турбины производства немецкой компании в Крым.

В компании при этом заявили, что ничего не знают об этих поставках и потребовали завести уголовное дело против покупателя, который, в свою очередь, без ведома руководства компании поставил турбины на аннексированный полуостров, против которого были введены санкции еще три года назад.
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Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

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