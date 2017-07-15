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У «монастирі», який закидали коктейлями Молотова, просили Путіна ввести в Україну війська

У «монастирі», який закидали коктейлями Молотова, просили Путіна ввести в Україну війська
Черниці «монастиря» догналітів, який в ніч на 14 липня невідомі закидали коктейлями Молотова, раніше закликали Путіна ввести війська в Україну і висловлювалися проти вступу України в ЄС, повідомляє replyua.net з посиланням на 24Канал. Крім того, догналіти захоплювали церкви, привертали до себе неповнолітніх і спонукали вірних переписувати на церкву майно. Разом з цим, після нічної пожежі (вогонь пошкодив фасад будинку і два вікна на першому і другому поверхах) 20 мешканок «монастиря» так званої Української правовірної греко-католицької церкви звернулися за медичною допомогою.

«14 липня в обласну лікарню в приймальне відділення було доставлено 20 осіб, у яких була підозра на отруєння чадним газом. Це були жінки, які проживають в «монастирі» в селищі Брюховичі. Щоб підтвердити цей діагноз, треба було зробити аналіз крові на карбоксигемоглобін. Від здачі крові для цього аналізу всі 20 осіб відмовилися», - прокоментувала черговий лікар Львівської обласної клінічної лікарні Вікторія Андрусяк.

«Попередньо встановлено, що з-за паркану на територію монастиря, в якому проживає 30 осіб, були кинуті п'ять пляшок із запальною сумішшю, чотири з яких загорілися. Одна пляшка з сумішшю не розбилася. Пожежа була локалізована», - розповіли в прес-службі поліції Львівської області.
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