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Навіть росіяни відреклися: історик обґрунтував втрату Кремлем важелів впливу на Київ

Навіть росіяни відреклися: історик обґрунтував втрату Кремлем важелів впливу на Київ
В інтерв'ю журналістам «Обозревателя» історик і блогер Юрій Гудімов заявив, що результатом незаконної анексії Криму та військових дій на Донбасі стало те, що вважати себе українцями почали навіть етнічні росіяни, інформує replyua.net. «Це варто розглядати у якості певного соціологічного феномену, однак насправді тут є певна логіка, оскільки все, до чого так чи інакше має відношення Росія, стає дуже дивною коричневою субстанцією, яка нічого спільного не має із золотом», - пояснив Гудімов.

Більше того, експерт зазначив, що таким чином Москва завдала істотного удару по електоральній базі проросійських партій.

«Вони обрубали собі головний інструмент впливу на українську політику. Вони вивели з політичного процесу ті сфери, які завжди голосували за проросійські сили. Таким простим помахом руки тепер наш електорат в основному проукраїнський. Вони катастрофічно зменшили кількість людей, які називають себе росіянами в Україні. тепер це, насправді, смішний відсоток в рамках статистичної похибки - 3-4%», - зазначив історик. Раніше він заявляв, що Російська Федерація рано чи пізно зіткнеться з проблемою відцентрових течій і припинить своє існування в нинішньому її вигляді.
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