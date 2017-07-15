В Украине новая сенсация – «стену» на украино-российской границе потихоньку разворовывают

В Украине появилась новая «сенсация» – Генпрокуратура расследует хищения при строительстве украино-российской границы, которую часто называют «Стена». Хищения в особо крупных размерах, как часто и бывает у нас на любом строительстве. Дальше пошли такие логические цепочки и народное творчество, что жанр анекдотов просто отдыхает – коалиция будет уничтожена, Запад отвернется, Путин перейдет в наступление – весь набор клише под лозунгом «Мы все умрем», а сенсация на самом деле высосана из пальца, такое мнение в своем блоге высказал политолог Кирилл Сазонов.
По его словам, действительно, ГПУ проводит расследование по хищениям средств на укреплении границы, что совершенно правильно и уже есть первые результаты, видны следы и понятно местами, к кому они ведут, но все эти следственные действия проводятся в отношении субъектов хозяйствования, которые непосредственно занимались строительством, а прошлое и нынешнее правительства к самому процессу отношения не имели вообще. Политолог отмечает, что было бы меньше вопросов, если бы все это курировали из Киева, но децентрализация и ситуация там простая. Кабмин выделяет деньги на строительство областным администрациям. Дальше уже на уровне губернаторов и профильных замов заключаются договора с подрядчиками. Так вот эти самые подрядчики несерьезно отнеслись к государственным деньгам, что в принципе неправильно и теперь их ждут увлекательные беседы с понимающими собеседниками из соответствующих органов – вот и вся сенсация.
«Традиционно апокалиптические прогнозы по политической и экономической ситуации в Украине выдают по заказу Кремля. Не секрет, что у нас есть не только специально обученные люди, но и специальные СМИ, задача которых как раз разгонять «зраду», кричать, что скоро мы все умрем, российских войск там нет, и требовать услышать голос Донбасса, но для сохранения психического здоровья их лучше не слушать. Хватает реальных проблем, чтобы пускать к себе в голову еще и придуманные», – резюмировал Сазонов.