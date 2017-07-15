валюта
СпецтемаХодаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

В Украине новая сенсация – «стену» на украино-российской границе потихоньку разворовывают

В Украине новая сенсация – «стену» на украино-российской границе потихоньку разворовывают
В Украине появилась новая «сенсация» – Генпрокуратура расследует хищения при строительстве украино-российской границы, которую часто называют «Стена». Хищения в особо крупных размерах, как часто и бывает у нас на любом строительстве. Дальше пошли такие логические цепочки и народное творчество, что жанр анекдотов просто отдыхает – коалиция будет уничтожена, Запад отвернется, Путин перейдет в наступление – весь набор клише под лозунгом «Мы все умрем», а сенсация на самом деле высосана из пальца, такое мнение в своем блоге высказал политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, действительно, ГПУ проводит расследование по хищениям средств на укреплении границы, что совершенно правильно и уже есть первые результаты, видны следы и понятно местами, к кому они ведут, но все эти следственные действия проводятся в отношении субъектов хозяйствования, которые непосредственно занимались строительством, а прошлое и нынешнее правительства к самому процессу отношения не имели вообще. Политолог отмечает, что было бы меньше вопросов, если бы все это курировали из Киева, но децентрализация и ситуация там простая. Кабмин выделяет деньги на строительство областным администрациям. Дальше уже на уровне губернаторов и профильных замов заключаются договора с подрядчиками. Так вот эти самые подрядчики несерьезно отнеслись к государственным деньгам, что в принципе неправильно и теперь их ждут увлекательные беседы с понимающими собеседниками из соответствующих органов – вот и вся сенсация.

«Традиционно апокалиптические прогнозы по политической и экономической ситуации в Украине выдают по заказу Кремля. Не секрет, что у нас есть не только специально обученные люди, но и специальные СМИ, задача которых как раз разгонять «зраду», кричать, что скоро мы все умрем, российских войск там нет, и требовать услышать голос Донбасса, но для сохранения психического здоровья их лучше не слушать. Хватает реальных проблем, чтобы пускать к себе в голову еще и придуманные», – резюмировал Сазонов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
14 июл 2017
9014

Сегодня проходит вторая активная фаза самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины, – Пономарь

Популярный в Украине блогер Олег Пономарь у себя в Facebook пишет о том, что уже затихли обсуждения и споры, когда полтора месяца назад Генпрокуратура и Нацполиция провели самую масштабную

14 июл 2017
7942

Пенсионная реформа: в «плюсе» останутся лишь украинцы, вышедшие на пенсию очень давно

После внедрения пенсионной реформы в Украине, заработать пенсию станет очень непросто, и в стране полностью изменится формула расчета всех выплат, а также будут ужесточены требования для выхода на

Последние новости

Украинка рассказала подробности жуткого нападения в Хургаде

Ученые: вороны планируют свой день не хуже людей, а также умеют менять планы

Эксперт пояснил, чем обернется для Трампа инициирование процедуры импичмента

Политолог: дружба Трампа с Путиным – это политическая смерть

У «монастирі», який закидали коктейлями Молотова, просили Путіна ввести в Україну війська

Навіть росіяни відреклися: історик обґрунтував втрату Кремлем важелів впливу на Київ

С 15 июля в Киеве повышается стоимость проезда в транспорте

В Украине новая сенсация – «стену» на украино-российской границе потихоньку разворовывают

Ryanair собирается возобновить переговоры с украинской стороной

Медицинская реформа не нужна Богомолец, коррупционерам и популистам, но нужна обычным пациентам и больницам, – Линчевский

Шнуров прокомментировал гастроли в Крыму

Рауль Кастро подверг критике действия Дональда Трампа

Черновецький різко прокоментував звинувачення ГУ на його адресу

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн лоббировал интересы не только РФ, но и Турции

Ученые назвали самое живучее животное, которое останется на планете в случае апокалипсиса

Путин: Украина сможет выйти из кризиса в тот момент, когда у народа закончится терпение

Американские СМИ заявили о том, что команда Трампа – это «русская матрешка»

Путін заснув під час перегляду фільму Стоуна

Порошенко: никому не позволю разворовывать украинскую армию

У США сумніваються у смерті лідера ІДІЛ

 Новости за день