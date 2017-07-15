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Медицинская реформа не нужна Богомолец, коррупционерам и популистам, но нужна обычным пациентам и больницам, – Линчевский

Медицинская реформа не нужна Богомолец, коррупционерам и популистам, но нужна обычным пациентам и больницам, – Линчевский
У медицинской реформы есть много противников среди тех, кому хорошо жилось до сих пор, и они не настроены что-то менять. Речь идет и о крупном бизнесе, и о некоей «серой медицинской мафии», и о некоторых чиновниках, чья «успешность» и состояние связаны с тем, насколько несовершенной сегодня является медицинская система. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

По его словам, сегодня большое давление на реформу осуществляется именно с профильного комитета Верховной Рады. Именно поэтому председатель комитета Ольга Богомолец не стала подписывать этот документ и за него не хотят голосовать некоторые депутаты. Все объясняется очень просто – эта реформа нужна пациентам. Они получат гарантированный пакет услуг и будут знать, куда идут их налоги. Знать, что платное, а что – нет. Они четко увидят, как работает эта система. Эта реформа нужна врачам, потому что больница наконец-то получит финансирование согласно потребностям – не так, как до сих пор. Больницы будут получать нормальные деньги за услуги, которые там предоставляются.

В то же время замминистра отметил, что эта реформа не нужна коррупционерам, не нужна чиновникам, которые на этом зарабатывают, не нужна популистам, которым главное сказать: «Я сделал» или «Я обещаю всем, что всем будет хорошо». «Это реформа честности. Это реформа цивилизации. Есть услуга, и она что-то стоит. Если вы получаете что-то бесплатно, значит, кто-то за это заплатил. Каждая медицинская услуга имеет свою стоимость и государство готово гарантировать это. Мы четко скажем, что гарантировано, а что – нет», – подытожил Линчевский.
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Медицинская реформа не нужна Богомолец, коррупционерам и популистам, но нужна обычным пациентам и больницам, – Линчевский

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